Графіки відключень світла у Львівській області 13 липня

Літня жінка зі свічкою біля вікна. Фото: radiosvoboda.org

У суботу, 13 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.



Про це у п'ятницю, 12 липня, повідомили у "Львівобленерго".

Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Відключення світла на Львівщині 13 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Періоди відключень розділено по одній годині.



"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають громадян енергетики.

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У НЕК "Укренерго" зазначили, що в період з 00:00 до 06:00, а також після 19:00 одночасно застосовуватимуть дві черги відключень. В інші години доби задіють три черги відключень.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, тижневі графіки відключення електроенергії у Львівській області тимчасово не діють. Через великі обсяги обмежень у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності чи наявності електроенергії між групами на кожну добу. Споживачам варто орієнтуватися на щоденні повідомлення про відключення.

Також ми повідомляли, що тариф на електроенергію в Україні лишатиметься незмінним до 1 травня 2025 року. Підвищення вартості можливе лише після цієї дати.