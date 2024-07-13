Графики отключения света во Львовской области 13 июля

Пожилая женщина со свечой у окна. Фото: radiosvoboda.org

В субботу, 13 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.



Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 13 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.



"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

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Графики отключений во Львовской области на 10 июля

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 00:00 до 06:00, а также после 19:00 будут одновременно применять две очереди отключений. В другие часы суток задействуют три очереди отключений.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, недельные графики отключения электроэнергии во Львовской области временно не действуют. Из-за больших объемов ограничений в рамках недельных графиков проблемно обеспечить пропорциональное распределение времени отсутствия или наличия электроэнергии между группами на каждые сутки. Потребителям следует ориентироваться на ежедневные сообщения об отключении.

Также мы сообщали, что тариф на электроэнергию в Украине будет оставаться неизменным до 1 мая 2025 года. Повышение стоимости возможно только после этой даты.