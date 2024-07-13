Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Ограничения во Львовской области — какие графики отключений света будут действовать сегодня arrow

Ограничения во Львовской области — какие графики отключений света будут действовать сегодня

13 июля 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львовской области 13 июля
Пожилая женщина со свечой у окна. Фото: radiosvoboda.org
Анатолий Слюсарь - Редактор

В субботу, 13 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

Как будут отключать свет во Львовской области 13 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 13 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Читайте также:
Отключение света во Львовской области 13 июля
Графики отключений во Львовской области на 10 июля

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 00:00 до 06:00, а также после 19:00 будут одновременно применять две очереди отключений. В другие часы суток задействуют три очереди отключений.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 13 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, недельные графики отключения электроэнергии во Львовской области временно не действуют. Из-за больших объемов ограничений в рамках недельных графиков проблемно обеспечить пропорциональное распределение времени отсутствия или наличия электроэнергии между группами на каждые сутки. Потребителям следует ориентироваться на ежедневные сообщения об отключении.

Также мы сообщали, что тариф на электроэнергию в Украине будет оставаться неизменным до 1 мая 2025 года. Повышение стоимости возможно только после этой даты.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света Электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля