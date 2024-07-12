Відключення світла на Львівщині — тижневі графіки не діють

Робота енергетиків. Фото: Львівобленерго

На Львівщині тижневі графіки вимкнення електроенергії тимчасово не діють. Тому споживачів закликають користуватись щоденними повідомленнями про відключення.

Про це пише пресслужба Львівобленерго у п’ятницю, 12 липня.

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За інформацією Львівобленерго, зважаючи на великі обсяги обмежень споживання потужності від НЕК "Укренерго", у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності чи наявності електроенергії між групами на кожну добу.

"Тому аби запобігти тривалим відключенням (шість-вісім годин поспіль) в час аномальної спеки, тимчасово тижневі графіки не діятимуть, а щодня формуватимуться період відключень на наступну добу", — зазначили в обленерго.

Як і раніше, інформація з періодами відключень на наступну добу щовечора публікуватиметься на офіційних сторінках Львівобленерго у соцмережах та на сайті.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що з 16:00 до 23:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин — три черги. Посилення відключень енергетики пов'язують зі спекою.

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