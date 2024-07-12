Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Тижневі графіки відключення світла на Львівщині не діють — у чому причина arrow

Тижневі графіки відключення світла на Львівщині не діють — у чому причина

12 липня 2024 14:51
Анатолій Слюсар - Редактор
Відключення світла на Львівщині — тижневі графіки не діють
Робота енергетиків. Фото: Львівобленерго
Анатолій Слюсар - Редактор

На Львівщині тижневі графіки вимкнення електроенергії тимчасово не діють. Тому споживачів закликають користуватись щоденними повідомленнями про відключення.

Про це пише пресслужба Львівобленерго у п’ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Графіки не діють — у чому причина

За інформацією Львівобленерго, зважаючи на великі обсяги обмежень споживання потужності від НЕК "Укренерго", у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності чи наявності електроенергії між групами на кожну добу.

"Тому аби запобігти тривалим відключенням (шість-вісім годин поспіль) в час аномальної спеки, тимчасово тижневі графіки не діятимуть, а щодня формуватимуться період відключень на наступну добу", — зазначили в обленерго.

Як і раніше, інформація з періодами відключень на наступну добу щовечора публікуватиметься на офіційних сторінках Львівобленерго у соцмережах та на сайті.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що з 16:00 до 23:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин — три черги. Посилення відключень енергетики пов'язують зі спекою.

Раніше в компанії ДТЕК пояснили, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі

А експерт з енергетики Михайло Гончар дав роз'яснення, чому застосовують віялові відключення світла

електроенергія Львівська область обленерго енергетика відключення світла світло Електрика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня