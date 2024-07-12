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Недельные графики отключения света во Львовской области не действуют — в чем причина

12 июля 2024 14:51
Анатолий Слюсарь - Редактор
Отключение света на Львовщине — недельные графики не действуют
Работа энергетики. Фото: Львовоблэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

На Львовщине недельные графики отключения электроэнергии временно не действуют. Потому потребителей призывают пользоваться ежедневными сообщениями об отключениях.

Об этом пишет пресс-служба Львовоблэнерго в пятницу, 12 июля.

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По информации Львовоблэнерго, учитывая большие объемы ограничений потребления мощности от НЭК "Укрэнерго", в рамках недельных графиков проблемно обеспечить пропорциональное распределение времени отсутствия или наличия электроэнергии между группами на каждые сутки.

"Поэтому чтобы предотвратить продолжительные отключения (шесть-восемь часов подряд) во время аномальной жары, временно недельные графики не будут действовать, а ежедневно будут формироваться период отключений на следующие сутки", — отметили в облэнерго.

Как и раньше, информация с периодами отключений на следующие сутки каждый вечер будет публиковаться на официальных страницах Львовоблэнерго в соцсетях и на сайте.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что с 16:00 до 23:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы — три очереди. Усиление отключений энергетики связывают с жарой.

Ранее в компании ДТЭК объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью.

А эксперт по энергетике Михаил Гончар дал разъяснение, почему применяют веерные отключения света.

электроэнергия Львовская область облэнерго энергетика отключения света свет Электричество

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