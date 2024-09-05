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Обстріл Львова — медики назвали кількість пацієнтів, які досі перебувають у важкому стані

5 вересня 2024 11:31
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Медики Львова назвали кількість людей на лікуванні після обстрілу міста
Працівники екстрених служб несуть пораненого до швидкої після обстрілу Львова. Фото: REUTERS/Роман Балюк
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У медичних закладах Львову надають медичну допомогу людям, які отримали поранення внаслідок російської атаки на місто 4 вересня. Серед постраждалих є пацієнти, які у важкому стані.

Про це Новини.LIVE повідомив завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона Сергій Іщук.

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Станом на 09:00 5 вересня у лікарнях Першого медоб’єднання Львова перебуває 26 пацієнтів. Семеро отримують допомогу у лікарні святого Пантелеймона, 11 — у лікарні святого Луки, а восьмеро — у лікарні святого Миколая.

З 26 пацієнтів десятеро досі перебувають у важкому стані. Їм надають допомогу у відділеннях інтенсивної терапії. Зокрема, у лікарні святого Пантелеймона — четверо таких пацієнтів,у лікарні святого Луки — троє та ще троє діток у дитячій лікарні Святого Миколая.

Впродовж минулої доби до медзакладів у Львові звернулося 54 пацієнти. З них 28 повернулися додому після отримання медичної допомоги. 

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