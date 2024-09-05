Медики Львова назвали количество людей на лечении после обстрела города

Сотрудники экстренных служб несут раненого к скорой после обстрела Львова. Фото: REUTERS/Роман Балюк

В медицинских учреждениях Львову оказывают медицинскую помощь людям, получившим ранения в результате российской атаки на город 4 сентября. Среди пострадавших есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Новини.LIVE сообщил заведующий отделением неотложной медицинской помощи больницы святого Пантелеймона Сергей Ищук.

Читайте также:

Где львовянам оказывают медицинскую помощь

По состоянию на 09.00 5 сентября в больницах Первого медобъединения Львова находится 26 пациентов. Семеро получают помощь в больнице святого Пантелеймона, 11 – в больнице святого Луки, а восемь – в больнице святого Николая.

Из 26 пациентов десять до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в отделениях интенсивной терапии. В частности, в больнице святого Пантелеймона – четверо таких пациентов, в больнице святого Луки – трое и еще трое детей в детской больнице Святого Николая.

За прошедшие сутки в медучреждения во Львове обратилось 54 пациента. Из них 28 вернулись домой после получения медицинской помощи.