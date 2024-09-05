Медики Львова назвали количество людей на лечении после обстрела города

Обстрел Львова — медики назвали количество пациентов, которые до сих пор в тяжелом состоянии
В медицинских учреждениях Львову оказывают медицинскую помощь людям, получившим ранения в результате российской атаки на город 4 сентября. Среди пострадавших есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии.
Об этом Новини.LIVE сообщил заведующий отделением неотложной медицинской помощи больницы святого Пантелеймона Сергей Ищук.
Где львовянам оказывают медицинскую помощь
По состоянию на 09.00 5 сентября в больницах Первого медобъединения Львова находится 26 пациентов. Семеро получают помощь в больнице святого Пантелеймона, 11 – в больнице святого Луки, а восемь – в больнице святого Николая.
Из 26 пациентов десять до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в отделениях интенсивной терапии. В частности, в больнице святого Пантелеймона – четверо таких пациентов, в больнице святого Луки – трое и еще трое детей в детской больнице Святого Николая.
За прошедшие сутки в медучреждения во Львове обратилось 54 пациента. Из них 28 вернулись домой после получения медицинской помощи.
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