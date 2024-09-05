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Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" отреагировал на атаку Львова

5 сентября 2024 08:05
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Военный 92 ОМБр отреагировал на атаку Львова 4 сентября
Последствия русской атаки по Львову. Фото: REUTERS/Роман Балюк
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российская атака на Львов в среду, 4 сентября, унесла жизни семерых и травмировала 70 человек. Террор гражданского населения — стандартная тактика окупантов, поэтому мир должен быть решительным в отношении помощи Украине.

Такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире "Мы Украина".

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"Российская Федерация на протяжении всего своего существования бестолкового всегда прибегала к террору в первую очередь гражданского населения. Такая тактика. Противник пытается запугивать, и он откровенно говорит, что украинцев не считает людей. Поэтому противник делает то, что может. Террор гражданского населения — это одна из неотъемлемых его составляющих", — сказал военный.

Также он добавил, что международные партнеры и мировое сообщество должны больше помогать Украине. Остановить Россию, по его мнению, реально только на ее территории.

"Поэтому мы обращаемся в очередной раз к международным партнерам дать дополнительные средства ПВО для Украины, чтобы мы могли закрывать свое небо. И дать дополнительно вооружение и разрешения на применение высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Со злом надо бороться на его территории. Для этого есть все инструменты, надо только политической воли. Как вы знаете, мы получали определенные разрешения несколько месяцев назад на применение высокоточного оружия на определенное расстояние по территории РФ. Но этого недостаточно. Мир должен быть решительным и предоставить Украине возможности защиты", — подытожил Федоренко.

Напомним, в результате российской атаки на Львов 4 сентября погибли семь человек. В больницы обратилось 70 травмированных. В городе насчитали 188 поврежденных построек.

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08:05 Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" отреагировал на атаку Львова

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