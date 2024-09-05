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Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" відреагував на атаку Львова

5 вересня 2024 08:05
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Військовий 92 ОМБр відреагував на атаку Львова 4 вересня
Наслідки російської атаки по Львову. Фото: REUTERS/Роман Балюк
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російська атака на Львів у середу, 4 вересня, забрала життя сімох та травмувала 70 людей. Терор цивільного населення — стандартна тактика окупантів, тож світ має бути рішучим стосовно допомоги Україні.

Таку думку висловив командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері "Ми Україна".

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"Російська Федерація протягом всього свого існування недолугого завжди вдавалась до терору в першу чергу цивільного населення. Така тактика. Противник намагається залякувати, і він відверто каже про те, що українців не вважає за людей. Тому противник робить те, що може. Терор цивільного населення — це одна з невід’ємних його складових", — сказав військовий.

Також він додав, що міжнародні партнери та світова спільнота мають більше допомагати Україні. Зупинити Росію, на його думку, реально лише на її ж території.

"Тому ми звертаємось вкотре до міжнародних партнерів дати додаткові засоби ППО для України, щоб ми могли закривати своє небо. І дати додатково озброєння та дозволи на застосування високоточної зброї по території Російської федерації. Зі злом треба боротися на його території. Для цього є всі інструменти, потрібна лише політична воля. Як ви знаєте, ми отримували певні дозволи кілька місяців тому на застосування високоточної зброї на певну відстань по території РФ. Але цього недостатньо. Світ має бути рішучим і надати Україні можливості захисту", — підсумував Федоренко.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Львів 4 вересня загинуло семеро осіб. До лікарень звернулося 70 травмованих. У місті налічили 188 пошкоджених будівель. 

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