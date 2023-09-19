Обстріли Львова: репортаж Новини.LIVE з місця подій

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про нічну атаку.

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Відомо, що внаслідок атаки є три влучання у промислові склади міста. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

До слова, гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що сьогоднішня нічна атака у Львові зруйнувала 300 тонн гуманітарної допомоги.

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака 1 / 5

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили, що з-під завалів врятували двох людей та дістали тіло загиблого чоловіка, який тут працював.

Також після атаки у Львові перекрили рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби.

Загалом повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години. За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 дронів-камікадзе Shahed-131/136. 15 безпілотників сили Повітряного командування Захід збили, зокрема, сім дронів безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА.

Загалом сьогодні вночі українська ППО знищила 27 з 30 російських "шахедів", які атакували Україну.