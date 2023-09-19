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Обстріли Львова: репортаж Новини.LIVE з місця подій

19 вересня 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Львова: репортаж Новини.LIVE з місця подій
Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про нічну атаку. 

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Відомо, що внаслідок атаки є три влучання у промислові склади міста. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

До слова, гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що сьогоднішня нічна атака у Львові зруйнувала 300 тонн гуманітарної допомоги. 

  • обстріли Львова 19 вересня
    Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстріл Львова 19 вересня
    Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстріли Львова 19 вересня
    Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстріли Львова 19 вересня
    Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстріли Львова 19 вересня
    Наслідки обстрілів Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Начальник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили, що з-під завалів врятували двох людей та дістали тіло загиблого чоловіка, який тут працював.

Також після атаки у Львові перекрили рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби. 

Загалом повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години. За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 дронів-камікадзе Shahed-131/136. 15 безпілотників сили Повітряного командування Захід збили, зокрема, сім дронів безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. 

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА. 

Загалом сьогодні вночі українська ППО знищила 27 з 30 російських "шахедів", які атакували Україну. 

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