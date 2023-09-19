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Обстрелы Львова: репортаж Новини.LIVE с места событий

19 сентября 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Львова: репортаж Новини.LIVE с места событий
Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате атаки возник пожар на промышленном складе. Также есть погибший и травмированные.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ночной атаке.

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Обстрел Львова 19 сентября

Известно, что в результате атаки Львова есть три попадания в промышленные склады города. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

К слову, гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что сегодняшняя ночная атака во Львове разрушила 300 тонн гуманитарной помощи.

  • обстрелы Львова 19 сентября
    Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстрел Львова 19 сентября
    Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстрелы Львова 19 сентября
    Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстрелы Львова 19 сентября
    Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
  • обстрелы Львова 19 сентября
    Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый сообщили, что из-под завалов спасли двух человек и вытащили тело погибшего мужчины, который здесь работал.

После атаки во Львове перекрыли движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны. Там работает спецтехника и все подходящие службы.

В общем, воздушная тревога во Львовской области началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа. По предварительной информации, в направлении области летело 18 дронов-камикадзе Shahed-131/136. 15 беспилотников силы Воздушного командования Запад сбили, в частности, семь дронов непосредственно в воздушном пространстве Львовской области.

Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.

Всего сегодня ночью украинская ПВО уничтожила 27 из 30 российских "шахедов", атаковавших Украину.

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