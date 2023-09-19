Обстрелы Львова: репортаж Новини.LIVE с места событий
В ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате атаки возник пожар на промышленном складе. Также есть погибший и травмированные.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ночной атаке.
Обстрел Львова 19 сентября
Известно, что в результате атаки Львова есть три попадания в промышленные склады города. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.
К слову, гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что сегодняшняя ночная атака во Львове разрушила 300 тонн гуманитарной помощи.
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Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
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Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый сообщили, что из-под завалов спасли двух человек и вытащили тело погибшего мужчины, который здесь работал.
После атаки во Львове перекрыли движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны. Там работает спецтехника и все подходящие службы.
В общем, воздушная тревога во Львовской области началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа. По предварительной информации, в направлении области летело 18 дронов-камикадзе Shahed-131/136. 15 беспилотников силы Воздушного командования Запад сбили, в частности, семь дронов непосредственно в воздушном пространстве Львовской области.
Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.
Всего сегодня ночью украинская ПВО уничтожила 27 из 30 российских "шахедов", атаковавших Украину.