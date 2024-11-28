Обстріли Львівської області 28 листопада — пошкоджені енергооб'єкти

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Російські війська зранку 28 листопада атакували Львівську область. Внаслідок цього в регіоні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", — написав Козицький.

Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, 28 листопада вибухи лунали у Хмельницькому, Івано-Франківську, а також на Львівщині та інших регіонах.

Російські війська ще з ночі розпочали масовану ракетну атаку по Україні. Андрій Єрмак заявив, що Росія робила запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі під час холодів.

Крім того, загарбники вдарили по Луцьку. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.