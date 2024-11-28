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Окупанти вдарили по енергооб'єктах на Львівщині

28 листопада 2024 09:31
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Львівської області 28 листопада — пошкоджені енергооб'єкти
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 28 листопада атакували Львівську область. Внаслідок цього в регіоні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", — написав Козицький.

обстріли Львівської області 28 листопада
Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, 28 листопада вибухи лунали у ХмельницькомуІвано-Франківську, а також на Львівщині та інших регіонах. 

Російські війська ще з ночі розпочали масовану ракетну атаку по Україні. Андрій Єрмак заявив, що Росія робила запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі під час холодів. 

Крім того, загарбники вдарили по Луцьку. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.

Львівська область обстріли енергосистема світло ракетний удар

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