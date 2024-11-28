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Оккупанты ударили по энергообъектам во Львовской области

28 ноября 2024 09:31
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Львовской области 28 ноября — повреждены энергообъекты
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 28 ноября атаковали Львовскую область. В результате этого в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали впоследствии", — написал Козицкий.

обстрелы Львовской области 28 ноября
Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, 28 ноября взрывы раздавались в Хмельницком, Ивано-Франковске, а также на Львовщине и других регионах.

Российские войска еще с ночи начали массированную ракетную атаку по Украине. Андрей Ермак заявил, что Россия делала запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре во время холодов. 

Кроме того, захватчики ударили по Луцку. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.

Львовская область обстрелы энергосистема свет ракетный удар

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