Обстрелы Львовской области 28 ноября — повреждены энергообъекты

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Российские войска утром 28 ноября атаковали Львовскую область. В результате этого в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Последствия атаки на Львовскую область 28 ноября

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали впоследствии", — написал Козицкий.

Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, 28 ноября взрывы раздавались в Хмельницком, Ивано-Франковске, а также на Львовщине и других регионах.

Российские войска еще с ночи начали массированную ракетную атаку по Украине. Андрей Ермак заявил, что Россия делала запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре во время холодов.

Кроме того, захватчики ударили по Луцку. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.