Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Організатор утечі військовозобов'язаного до Польщі відповість перед судом

Організатор утечі військовозобов'язаного до Польщі відповість перед судом

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 03:32
Житель Львівщини організував військовозобов'язаному втечу за кордон — справу скерували до суду
Затримання переправника. Фото: Прокуратура України

На Львівщині судитимуть 55-річного жителя Сокаля. Його обвинувачують в організації незаконного виїзду за кордон чоловіку призовного віку.

Про це 3 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у серпні минулого року обвинувачений пообіцяв військовозобов'язаному допомогти виїхати за межі України. "Клієнта" мали довезти до Польщі автомобілем. Вартість переправлення становила 30 тисяч доларів. Ще три тисячі доларів коштувало вирішення проблем із документами. Організатора затримали, коли він отримав останню частину оплати — 30 тисяч доларів. Під час обшуків у ділка вилучили 33 тисячі доларів, мобільні телефони, автівку та інші речові докази. 

Яке покарання загрожує переправнику

До суду скерували обвинувальний акт за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон. Максимальне покарання за такий злочин — до дев'яти років в'язниці, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині посадовця МВС судитимуть за одержання хабара. Обвинувачений за гроші обіцяв військовозобов'язаним працевлаштування до підрозділів ДСНС і бронювання від мобілізації.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині оштрафували лікаря-ортопеда. Медик виготовив військовослужбовцю довідку про обмежену придатність до службу й отримав за це гроші.

Польща суд мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації