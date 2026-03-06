Житель Львівщини організував військовозобов'язаному втечу за кордон — справу скерували до суду

Затримання переправника. Фото: Прокуратура України

На Львівщині судитимуть 55-річного жителя Сокаля. Його обвинувачують в організації незаконного виїзду за кордон чоловіку призовного віку.

Про це 3 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у серпні минулого року обвинувачений пообіцяв військовозобов'язаному допомогти виїхати за межі України. "Клієнта" мали довезти до Польщі автомобілем. Вартість переправлення становила 30 тисяч доларів. Ще три тисячі доларів коштувало вирішення проблем із документами. Організатора затримали, коли він отримав останню частину оплати — 30 тисяч доларів. Під час обшуків у ділка вилучили 33 тисячі доларів, мобільні телефони, автівку та інші речові докази.

Яке покарання загрожує переправнику

До суду скерували обвинувальний акт за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон. Максимальне покарання за такий злочин — до дев'яти років в'язниці, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині посадовця МВС судитимуть за одержання хабара. Обвинувачений за гроші обіцяв військовозобов'язаним працевлаштування до підрозділів ДСНС і бронювання від мобілізації.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині оштрафували лікаря-ортопеда. Медик виготовив військовослужбовцю довідку про обмежену придатність до службу й отримав за це гроші.