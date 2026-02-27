Відео
Піший перехід до Польщі — організаторів переправлення судитимуть

Піший перехід до Польщі — організаторів переправлення судитимуть

Дата публікації: 27 лютого 2026 01:35
Двоє чоловіків організували військовозобов'язаному втечу за кордон — їх судитимуть
Затримання переправників. Фото: Прокуратура України

На Львівщині судитимуть місцевого жителя та чоловіка з Волинської області. Обох обвинувачують в організації міжнародного каналу переправлення через державний кордон.

Про це 20 лютого повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у жовтні минулого року 29-річний волинянин організував схему нелегального заробітку від переправлення військовозобов'язаних за межі України. У Telegram він підшукав чоловіка, який хотів виїхати за кордон і запропонував останньому піший перехід до Польщі в обхід пунктів пропуску.

Організатор нелегально перебував у Польщі, тому залучив до схеми 42-річного львів'янина. Спільник мав довести "клієнта" до місця у прикордонній зоні, звідки той зможе розпочати піший маршрут.

Надіславши 300 доларів на криптогаманець, утікач отримав прокладений маршрут із координатами та додатковими інструкціями. Ще 600 доларів він віддав готівкою водієві під час руху до кордону. Невдовзі після цього керманича затримали. Місцеперебування організатора оборудки правоохоронці встановили за три дні. Порушника передали в Україну та затримали.

Яке покарання загрожує переправникам

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. Фігурантам загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Раніше у Львові обрали запобіжний захід підозрюваній у вчиненні теракту в ніч проти 22 лютого. Вона до 22 квітня перебуватиме під вартою.

Також ми повідомляли, що житель Полтави скоїв СЗЧ і понад два місяці не повертався на службу. Найближчі п'ять років він проведе у в'язниці.

суд мобілізація закордон військовозобов'язані виїзд за кордон
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
