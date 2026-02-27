Двоє чоловіків організували військовозобов'язаному втечу за кордон — їх судитимуть

Затримання переправників. Фото: Прокуратура України

На Львівщині судитимуть місцевого жителя та чоловіка з Волинської області. Обох обвинувачують в організації міжнародного каналу переправлення через державний кордон.

Про це 20 лютого повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у жовтні минулого року 29-річний волинянин організував схему нелегального заробітку від переправлення військовозобов'язаних за межі України. У Telegram він підшукав чоловіка, який хотів виїхати за кордон і запропонував останньому піший перехід до Польщі в обхід пунктів пропуску.

Організатор нелегально перебував у Польщі, тому залучив до схеми 42-річного львів'янина. Спільник мав довести "клієнта" до місця у прикордонній зоні, звідки той зможе розпочати піший маршрут.

Надіславши 300 доларів на криптогаманець, утікач отримав прокладений маршрут із координатами та додатковими інструкціями. Ще 600 доларів він віддав готівкою водієві під час руху до кордону. Невдовзі після цього керманича затримали. Місцеперебування організатора оборудки правоохоронці встановили за три дні. Порушника передали в Україну та затримали.

Яке покарання загрожує переправникам

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. Фігурантам загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

