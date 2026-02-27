Видео
Главная Львов Пешком в Польшу — организаторов схемы будут судить

Пешком в Польшу — организаторов схемы будут судить

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 01:35
Двое помогали военнообязанному сбежать в Польшу — у их будут суд
Задержание переправщиков. Фото: Прокуратура Украины

Жителя Львовщины и мужчину из Волынской области обвиняют в организации международного канала переправки через государственную границу. Обоих будут судить.

Об этом 20 февраля сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в октябре прошлого года 29-летний волынянин организовал схему нелегального заработка от переправки военнообязанных за пределы Украины. В Telegram он подыскал мужчину, который хотел выехать за границу и предложил последнему пеший переход в Польшу в обход пунктов пропуска.

Организатор нелегально находился в Польше, поэтому привлек к схеме 42-летнего львовянина. Сообщник должен был довезти "клиента" до места в пограничной зоне, откуда тот сможет начать пеший маршрут.

Отправив 300 долларов на криптокошелек, беглец получил проложенный маршрут с координатами и дополнительными инструкциями. Еще 600 долларов он отдал наличными водителю во время движения к границе. Вскоре после этого водителя задержали. Местонахождение организатора сделки правоохранители установили за три дня. Нарушителя передали в Украину и задержали.

Какое наказание грозит переправщикам

В суд направили обвинительный акт по факту содействия незаконной переправке людей через государственную границу. Фигурантам грозит от семи до девяти лет заключения, до трех лет лишения права занимать определенные должности и конфискация имущества.

Ранее во Львове избрали меру пресечения подозреваемой в совершении теракта в ночь на 22 февраля. Она до 22 апреля будет находиться под стражей.

Также мы сообщали, что житель Полтавы совершил СОЧ и более двух месяцев не возвращался на службу. Ближайшие пять лет он проведет в тюрьме.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
