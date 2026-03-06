Житель Львовщины организовал мужчине побег в Польшу — дело рассмотрит суд

Задержание переправщика. Фото: Прокуратура Украины

На Львовщине 55-летний житель организовал военнообязанному незаконный выезд за границу. Нарушителя будут судить.

Об этом 3 марта сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый пообещал военнообязанному помочь выехать за пределы Украины. "Клиента" должны были довезти в Польшу на автомобиле. Стоимость переправки составляла 30 тысяч долларов. Еще три тысячи долларов стоило решение проблем с документами. Организатора задержали, когда он получил последнюю часть оплаты — 30 тысяч долларов. Во время обысков у дельца изъяли 33 тысячи долларов, мобильные телефоны, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит переправщику

В суд направили обвинительный акт по факту организации незаконной переправки через государственную границу. Максимальное наказание за такое преступление — до девяти лет тюрьмы, до трех лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

