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Отруєння дітей на Львівщині — в облраді пояснили, хто відповідальний за інцидент

27 червня 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На туристичній базі "Карпати" отруїлися діти - хто відповідальний
Діти в лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області в одному із закладів відпочинку стався спалах гострої кишкової інфекції. Відомо, що туристичну базу "Карпати" орендували для проведення приватних таборів.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради у Facebook у четвер, 27 червня.

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Отруєння дітей на туристичній базі

"Комунальну туристичну базу "Карпати", де отруїлися діти, орендували для проведення приватних таборів", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що туристична база "Карпати" є структурним підрозділом обласного комунального закладу. Однак її орендували для проведення приватних таборів — Forest Land та "Гірські пригоди", організатором яких є благодійний фонд Начального Пластуна Любомира Романкова.

Тому відповідальність за життя і здоров’я дітей й медичне обслуговування несе замовник послуг з тимчасового розміщення.

"Директор центру краєзнавства Юра Ткаченко наголосив, що дітей з отруєнням госпіталізували з приватного табору, який орендує приміщення бази", — додали в облраді.

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Скриншот допису облради

Нагадаємо, станом на вечір 26 червня було відомо про 23 хворих, яких ушпиталили. Їх стан оцінюють як середньої важкості.

Також у МОЗ розповіли про перші симптоми гострих кишкових інфекцій у людей.

туристи
діти
відпочинок
отруєння
кишкова паличка
Львівська область
влада

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