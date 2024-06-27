На туристичній базі "Карпати" отруїлися діти - хто відповідальний

Діти в лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львівській області в одному із закладів відпочинку стався спалах гострої кишкової інфекції. Відомо, що туристичну базу "Карпати" орендували для проведення приватних таборів.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради у Facebook у четвер, 27 червня.

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Отруєння дітей на туристичній базі

"Комунальну туристичну базу "Карпати", де отруїлися діти, орендували для проведення приватних таборів", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що туристична база "Карпати" є структурним підрозділом обласного комунального закладу. Однак її орендували для проведення приватних таборів — Forest Land та "Гірські пригоди", організатором яких є благодійний фонд Начального Пластуна Любомира Романкова.

Тому відповідальність за життя і здоров’я дітей й медичне обслуговування несе замовник послуг з тимчасового розміщення.

"Директор центру краєзнавства Юра Ткаченко наголосив, що дітей з отруєнням госпіталізували з приватного табору, який орендує приміщення бази", — додали в облраді.

Скриншот допису облради

Нагадаємо, станом на вечір 26 червня було відомо про 23 хворих, яких ушпиталили. Їх стан оцінюють як середньої важкості.

Також у МОЗ розповіли про перші симптоми гострих кишкових інфекцій у людей.