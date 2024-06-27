На туристической базе "Карпаты" отравились дети – кто ответственен

Дети в больнице. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовской области в одном из заведений отдыха произошла вспышка острой кишечной инфекции. Известно, что туристическая база "Карпаты" была арендована для проведения частных лагерей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного совета в Facebook в четверг, 27 июня.

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Отравление детей на туристической базе

"Коммунальная туристическая база "Карпаты", где отравились дети, была арендована для проведения частных лагерей", — говорится в сообщении.

Там отметили, что туристическая база "Карпаты" — структурное подразделение областного коммунального учреждения. Однако ее арендовали для проведения частных лагерей — Forest Land и "Гірські пригоди", организатором которых является благотворительный фонд Начального Пластуна Любомира Романкова.

Поэтому ответственность за жизнь и здоровье детей и медицинское обслуживание несет заказчик услуг по временному размещению.

"Директор центра краеведения Юрий Ткаченко подчеркнул, что детей с отравлением госпитализировали из частного лагеря, арендующего помещение базы", — добавили в облсовете.

Скриншот поста облсовета

Напомним, по состоянию на вечер 26 июня было известно о 23 больных, которых госпитализировали. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Также в Минздраве рассказали о первых симптомах острых кишечных инфекций у людей.