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Патрульні збили підлітка на Львівщині — ДБР почало розслідування

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 14:59
На Львівщині поліція збила неповнолітнього — працівників відсторонили
Машина поліції. Фото: Патрульна поліції Львівської області
Ключові моменти ДБР почало розслідування щодо ДТП у Красові

На трасі Київ — Чоп поблизу села Красів Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто патрульної поліції, внаслідок якої постраждав неповнолітній пішохід. Стало відомо, що причетних відсторонили від служби. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області

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ДБР почало розслідування щодо ДТП у Красові

У пресслужбі підтвердили, що постраждалого госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. За цим фактом працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове слідство, всі обставини події з’ясовуються.

Як повідомили у поліції, усі причетні до інциденту патрульні наразі відсторонені від виконання службових обов’язків. Водночас керівництво підрозділу запевнило, що повністю співпрацює зі слідчими органами. Крім того, призначене окреме службове розслідування для вивчення внутрішніх аспектів події. На місці ДТП продовжують працювати слідчі, які документують усі деталі пригоди.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, у соцмережах почало поширюватися відео з відеореєстратора, як підлітка  у Львівській області, в селі Красів, на великій швидкості підлітка зачепила поліцейська машина. Правоохоронці не зупинилися і поїхали далі. 

Сьогодні, 26 червня, також стало відомо, що у Румунії сталася масштабна ДТП за участі українців — автобус перевернувся

ДТП скандал ДБР підлітки поліція Львівська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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