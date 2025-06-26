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Главная Львов Патрульные сбили подростка на Львовщине — ГБР вмешалось

Патрульные сбили подростка на Львовщине — ГБР вмешалось

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 14:59
На Львовщине полиция сбила несовершеннолетнего — работников отстранили
Машина полиции. Фото: Патрульная полиции Львовской области
Ключові моменти ГБР начало расследование по ДТП в Красове

На трассе Киев — Чоп вблизи села Красов Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного авто патрульной полиции, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Стало известно, что причастных отстранили от службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.

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ГБР начало расследование по ДТП в Красове

В пресс-службе подтвердили, что пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. По данному факту работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное следствие, все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили в полиции, все причастные к инциденту патрульные пока отстранены от исполнения служебных обязанностей. В то же время руководство подразделения заверило, что полностью сотрудничает со следственными органами. Кроме того, назначено отдельное служебное расследование для изучения внутренних аспектов происшествия. На месте ДТП продолжают работать следователи, которые документируют все детали происшествия.

Напомним, вчера, 25 июня, в соцсетях начало распространяться видео с видеорегистратора, как подростка во Львовской области, в селе Красов, на большой скорости подростка зацепила полицейская машина. Правоохранители не остановились и поехали дальше.

Сегодня, 26 июня, также стало известно, что в Румынии произошло масштабное ДТП с участием украинцев — автобус перевернулся.

ДТП скандал ГБР подростки полиция Львовская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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