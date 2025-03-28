У Львові судили пенсіонера за переправлення ухилянтів за кордон

Зала суду. Фото: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області

У Львові судили 66-річного чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних українців за кордон. Йому присудили дев'ять років ув'язнення.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Під час дії воєнного стану львів'янин організував схему незаконного виїзду за кордон. Він переправив дві групи чоловіків, по чотири людини у кожній. Військовозобов'язані перетинали кордон поза пунктами пропуску. Вартість своїх "послуг" пенсіонер оцінював від 2 до 9 тисяч доларів з людини.

Пенсіонер, який переправляв чоловіків за кордон. Фото: Львівська обласна прокуратура

Перед втечею з країни організатор схеми проводив з чоловіками інструктаж. Він розповідав їм про маршрут та правила поведінки, а потім супроводжував та переводив їх через лінію держкордону до Польщи. Однак чоловіків затримали співробітники прикордонної служби.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Затримали трьох учасників злочинної групи.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали порушника. Чоловік намагався перевезти місцевого мешканця до Придністров'я.