Во Львове судили пенсионера за переправку уклонистов за границу

Зал суда. Фото: Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Волынской области

Во Львове судили 66-летнего мужчину, который переправлял военнообязанных украинцев за границу. Ему присудили девять лет заключения.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Детали дела

Во время действия военного положения львовянин организовал схему незаконного выезда за границу. Он переправил две группы мужчин, по четыре человека в каждой. Военнообязанные пересекали границу вне пунктов пропуска. Стоимость своих "услуг" пенсионер оценивал от 2 до 9 тысяч долларов с человека.

Пенсионер, который переправлял мужчин за границу. Фото: Львовская областная прокуратура

Перед побегом из страны организатор схемы проводил с мужчинами инструктаж. Он рассказывал им о маршруте и правилах поведения, а затем сопровождал и переводил их через линию госграницы в Польшу. Однако мужчин задержали сотрудники пограничной службы.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин за границу. Задержали трех участников преступной группы.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали нарушителя. Мужчина пытался перевезти местного жителя в Приднестровье.