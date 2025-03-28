Во Львове судили пенсионера за переправку уклонистов за границу

Пенсионер из Львова переправлял уклонистов — приговор суда
Во Львове судили 66-летнего мужчину, который переправлял военнообязанных украинцев за границу. Ему присудили девять лет заключения.
Об этом информирует Львовская областная прокуратура.
Детали дела
Во время действия военного положения львовянин организовал схему незаконного выезда за границу. Он переправил две группы мужчин, по четыре человека в каждой. Военнообязанные пересекали границу вне пунктов пропуска. Стоимость своих "услуг" пенсионер оценивал от 2 до 9 тысяч долларов с человека.
Перед побегом из страны организатор схемы проводил с мужчинами инструктаж. Он рассказывал им о маршруте и правилах поведения, а затем сопровождал и переводил их через линию госграницы в Польшу. Однако мужчин задержали сотрудники пограничной службы.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин за границу. Задержали трех участников преступной группы.
Также мы сообщали, что в Одесской области задержали нарушителя. Мужчина пытался перевезти местного жителя в Приднестровье.
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