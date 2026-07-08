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Перебував у розшуку: поліція прокоментувала інцидент із затриманням чоловіка на Сихові

8 липня 2026 23:43
Термінова новина
Марія Чекарьова
редактор стрічки новин

На Сихові група оповіщення поконфліктувала з перехожими. Люди заважали працівникам військкомату виконувати службові обов'язки. Сутичка сталася через затримання чоловіка 1996 року народження.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила речниця національної поліції Львівщини Аліна Подрейко. 

Що відомо про конфлікт на Сихові

У поліції зазначили, що громадянин порушив правила військового обліку, тому від 12 червня поточного року перебував у розшуку.

"Перехожі почали перешкоджати групі оповіщення, далі кількість людей збільшилася. Поліція задіяна на місці для охорони публічного порядку, спілкуються із громадянами", — зазначила Аліна Подрейко. 

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