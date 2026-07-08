Перебував у розшуку: поліція прокоментувала інцидент із затриманням чоловіка на Сихові
8 липня 2026 23:43
Термінова новина
На Сихові група оповіщення поконфліктувала з перехожими. Люди заважали працівникам військкомату виконувати службові обов'язки. Сутичка сталася через затримання чоловіка 1996 року народження.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила речниця національної поліції Львівщини Аліна Подрейко.
Що відомо про конфлікт на Сихові
У поліції зазначили, що громадянин порушив правила військового обліку, тому від 12 червня поточного року перебував у розшуку.
"Перехожі почали перешкоджати групі оповіщення, далі кількість людей збільшилася. Поліція задіяна на місці для охорони публічного порядку, спілкуються із громадянами", — зазначила Аліна Подрейко.
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