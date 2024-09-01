У Львові місцевий житель торгував психотропами — підозрюваного затримали

Передавав психотропні речовини клієнтам "з рук в руки" — у Львові затримали наркоторговця
У Львові поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою в збуті наркотиків. За даними правоохоронців, чоловік збував особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.
Затримання наркоторговця у Львові
Як повідомили в поліції, 41-річний львів’янин продавав психотропний засіб PVP клієнтам, передаючи "з рук в руки". Затримали підозрюваного за місцем проживання під час чергової реалізації ним заборонених речовин.
"Під час обшуку поліцейські вилучили у затриманого кристалічну речовину, схожу на психотропний засіб PVP, електронні ваги, засоби для фасування, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази", — йдеться в повідомленні.
Вилучене відправили на експертизу.
Відповідальність за збут наркотиків
Затриманому вже повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
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