У Львові місцевий житель торгував психотропами — підозрюваного затримали

Затримання підозрюваного в наркоторгівлі. Фото: ГУНП у Львівській області

У Львові поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою в збуті наркотиків. За даними правоохоронців, чоловік збував особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.

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Як повідомили в поліції, 41-річний львів’янин продавав психотропний засіб PVP клієнтам, передаючи "з рук в руки". Затримали підозрюваного за місцем проживання під час чергової реалізації ним заборонених речовин.

"Під час обшуку поліцейські вилучили у затриманого кристалічну речовину, схожу на психотропний засіб PVP, електронні ваги, засоби для фасування, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази", — йдеться в повідомленні.

Вилучене відправили на експертизу.

Відповідальність за збут наркотиків

Затриманому вже повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.