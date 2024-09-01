Во Львове местный житель торговал психотропами — подозреваемого задержали

Задержание подозреваемого в наркоторговле. Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львове полицейские задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. По данным правоохранителей, мужчина сбывал особо опасное психотропное вещество PVP.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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Как сообщили в полиции, 41-летний львовянин продавал психотропное средство PVP клиентам, передавая "из рук в руки". Задержан подозреваемый по месту жительства во время очередной реализации им запрещенных веществ.

"При обыске полицейские изъяли у задержанного кристаллическое вещество, похожее на психотропное средство PVP, электронные весы, средства для фасовки, денежные средства, вырученные от незаконной деятельности и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Изъятое отправили на экспертизу.

Ответственность за сбыт наркотиков

Задержанному уже сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.