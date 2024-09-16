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Переправляв ухилянтів за кордон — як суд покарав племінника начальника відділу поліції Львівщини

16 вересня 2024 21:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині судили племінника начальника відділу поліції Львівщини, який переправляв ухилянтів за кордон
Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок у справі про незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Чоловіку призначили п’ять років ув’язнення, але звільнив від реального відбування покарання, замінивши його трирічним іспитовим терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік разом із спільниками організував схему переправлення за кордон осіб, які ухиляються від військової служби. У січні 2023 року він придбав мікроавтобус Opel Movano в Рівненській області, створив фіктивний ФОП та зареєстрував транспортний засіб на новостворену фірму. Через місяць ФОП отримав дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.

Правоохоронці повідомляють, що учасники схеми переправили трьох чоловіків, які ухилялися від військової служби, за кордон під виглядом водіїв, які нібито працювали на зазначений ФОП. Інформації про те, чи отримували зловмисники прибуток від цієї діяльності та його розмір, в матеріалах справи немає. Спільники чоловіка наразі залишаються "невстановленими особами" і проти них ведеться окреме кримінальне провадження.

Під час судового засідання Чоловік визнав свою провину, підтвердивши, що у січні 2023 року вступив у змову з спільниками для організації незаконного переправлення осіб за кордон. Він висловив каяття, зазначивши, що має третю групу інвалідності, неповнолітню дитину та бажає служити в Збройних силах України.

Рішення суду

Суддя після детального розгляду матеріалів справи, визнала обвинуваченого винним і призначила п’ять років ув’язнення. Проте звільнила чоловіка від реального відбування покарання, замінивши його трирічним іспитовим терміном.

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