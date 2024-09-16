Страшно та небезпечно: як львів'яни реагують на сигнали повітряної тривоги сьогодні — опитування

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Ворог, в ніч проти середи, 4 вересня, здійснив масовану атаку Україною. Більшість ракет та дронів летіли на Львів та область. Також, через ракетні удари постраждали українці в Полтаві та Кривому Розі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи стали вони по-іншому реагувати на сигнал повітряної тривоги після останніх трагічних подій, зокрема у Львові та Полтаві.

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Майже всі опитані розповіли, що після атаки на Львів 4 вересня, стали по-іншому реагувати на сигнали повітряної тривоги, сприймають загрозу серйозніше і здебільшого спускаються в укриття.

"Оскільки я живу біля аеропорту, то трішки лячно. Під час тривоги спускаюсь в укриття або в підвал, але з сім'єю стараємось виїжджати за місто", — каже дівчина.

"Після останніх подій у Львові навіть трохи лячно. Я не місцева і планувала відпочинок у Львові давно, але після останніх подій було страшно сюди їхати. Зараз у місті тривог немає, але якщо будуть, то однозначно буду спускатись в укриття", — ділиться думками жінка.

"Я не живу у Львові, але коли приїздила я не сильно реагувала на звуки повітряної тривоги. Та після останніх подій в Україні я почала спускатись в укриття або йти в ті місця, де безпечно", — додає дівчина.

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