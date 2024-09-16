Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Трагедии во Львове и Полтаве — как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги arrow

Трагедии во Львове и Полтаве — как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги

16 сентября 2024 06:24
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Страшно и опасно: как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги сегодня?
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Враг, в ночь на среду, 4 сентября, совершил массированную атаку Украины. Большинство ракет и дронов летели на Львов и область. Также из-за ракетных ударов пострадали украинцы в Полтаве и Кривом Роге.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, стали ли они по-другому реагировать на сигнал воздушной тревоги после последних трагических событий, в частности во Львове и Полтаве.

Читайте также:

Тревоги во Львове и Полтаве

Почти все опрошенные рассказали, что после атаки на Львов 4 сентября стали по-другому реагировать на сигналы воздушной тревоги, воспринимают угрозу серьезнее и в основном спускаются в укрытие.

"Поскольку я живу возле аэропорта, то немного страшно. Во время тревоги спускаюсь в укрытие или в подвал, но с семьей стараемся выезжать за город", — говорит девушка.

"После последних событий во Львове даже немного пугающе. Я не местная и планировала отдых во Львове давно, но после последних событий было страшно сюда ехать. Сейчас в городе тревог нет, но если будут, то однозначно буду спускаться в укрытие", — делится мнением женщина.

"Я не живу во Львове, но когда приезжала, я не сильно реагировала на звуки воздушной тревоги. Однако после последних событий в Украине я начала спускаться в укрытие или идти в те места, где безопасно", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали, сколько пострадавших от российской атаки людей остаются во львовских больницах Первого территориального медицинского объединения.

Мы также писали, чем угрожают Украине иранские ракеты Fateh-360.

война Кривой Рог украинцы Львов парковка Украина Львовская область опрос Полтава воздушная тревога ракеты люди война в Украине укрытия Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на махинации с картами — банк объяснил, почему исчезают деньги

07:00 Турция выступает за мирные переговоры Украины с РФ — в каком формате они должны состояться

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:33 Количество пострадавших от авиаудара по Харькову возросло — какая сейчас ситуация в городе

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:24 Трагедии во Львове и Полтаве — как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги

06:10 Минимальная пенсия в Украине — как изменится размер выплат в следующем году

06:08 Оккупанты разрушают шахты на оккупированных территориях — начали демонтировать системы питания

06:01 У клиента Ощадбанка с карты украли почти 40 тыс. грн — что решил суд

05:52 Для ВСУ Латвия закупит британские бронемашины CVR(T) — в чем их особенность

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на махинации с картами — банк объяснил, почему исчезают деньги

07:00 Турция выступает за мирные переговоры Украины с РФ — в каком формате они должны состояться

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:33 Количество пострадавших от авиаудара по Харькову возросло — какая сейчас ситуация в городе

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:24 Трагедии во Львове и Полтаве — как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги

06:10 Минимальная пенсия в Украине — как изменится размер выплат в следующем году

06:08 Оккупанты разрушают шахты на оккупированных территориях — начали демонтировать системы питания

06:01 У клиента Ощадбанка с карты украли почти 40 тыс. грн — что решил суд

05:52 Для ВСУ Латвия закупит британские бронемашины CVR(T) — в чем их особенность

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации