Страшно и опасно: как львовяне реагируют на сигналы воздушной тревоги сегодня?

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Враг, в ночь на среду, 4 сентября, совершил массированную атаку Украины. Большинство ракет и дронов летели на Львов и область. Также из-за ракетных ударов пострадали украинцы в Полтаве и Кривом Роге.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, стали ли они по-другому реагировать на сигнал воздушной тревоги после последних трагических событий, в частности во Львове и Полтаве.

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Почти все опрошенные рассказали, что после атаки на Львов 4 сентября стали по-другому реагировать на сигналы воздушной тревоги, воспринимают угрозу серьезнее и в основном спускаются в укрытие.

"Поскольку я живу возле аэропорта, то немного страшно. Во время тревоги спускаюсь в укрытие или в подвал, но с семьей стараемся выезжать за город", — говорит девушка.

"После последних событий во Львове даже немного пугающе. Я не местная и планировала отдых во Львове давно, но после последних событий было страшно сюда ехать. Сейчас в городе тревог нет, но если будут, то однозначно буду спускаться в укрытие", — делится мнением женщина.

"Я не живу во Львове, но когда приезжала, я не сильно реагировала на звуки воздушной тревоги. Однако после последних событий в Украине я начала спускаться в укрытие или идти в те места, где безопасно", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали, сколько пострадавших от российской атаки людей остаются во львовских больницах Первого территориального медицинского объединения.

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