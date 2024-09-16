На Львовщине судили племянника начальника отдела полиции Львовщины, который переправлял уклонистов за границу

Судья. Иллюстративное фото: УНИАН

Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор по делу о незаконной переправке уклонистов за границу. Мужчине назначили пять лет заключения, но освободил от реального отбывания наказания, заменив его трехлетним испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина вместе с сообщниками организовал схему переправки за границу лиц, уклоняющихся от военной службы. В январе 2023 года он приобрел микроавтобус Opel Movano в Ровенской области, создал фиктивный ФЛП и зарегистрировал транспортное средство на вновь созданную фирму. Через месяц ФЛП получил разрешение на международные перевозки пассажиров и грузов.

Правоохранители сообщают, что участники схемы переправили трех мужчин, уклонявшихся от военной службы, за границу под видом водителей, якобы работавших на указанный ФЛП. Информации о том, получали ли злоумышленники прибыль от этой деятельности и ее размер, в делах нет. Сообщники мужчины остаются "неустановленными лицами" и против них ведется отдельное уголовное производство.

Во время судебного заседания Мужчина признал свою вину, подтвердив, что в январе 2023 года вступил в сговор с сообщниками для организации незаконной переправки лиц за границу. Он выразил раскаяние, отметив, что у него есть третья группа инвалидности, несовершеннолетний ребенок и хочет служить в Вооруженных силах Украины.

Решение суда

Судья после детального рассмотрения материалов дела признала обвиняемого виновным и назначила пять лет заключения. Однако освободила мужчину от реального отбывания наказания, заменив его трехлетним испытательным сроком.