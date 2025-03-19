На Львівщині боєць у стані алкогольного сп'яніння стріляв у свого командира та поранив іншого бійця, за що отримав суворий вирок суду

Тюремний паркан. Ілюстративне фото: Вікімедіа

На Львівщині Старосамбірський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який скоїв замах на вбивство командира частини, де він проходив службу. Обвинувачений вісім разів вистрілив у бік командира та поранив іншого бійця.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В ході суду з'ясувалось, що під час конфлікту з командиром, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, боєць відкрив вогонь з ручного кулемета. Хоча жодній із восьми куль не влучила в командира, кулеметник, який знаходився поруч, отримав поранення.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину лише за тяжке тілесне ушкодження щодо кулеметника. Він заперечував обвинувачення в замаху на вбивство командира, стверджуючи, що відкрив вогонь у відповідь на постріли командира.

Командир частини під час судового розгляду повідомив, що виявив нетверезість вартових і вирішив зняти їх зі служби. Однак обвинувачений відмовився здати зброю та погрожував йому нею. Він стверджує, що солдат відкрив вогонь першим, а він вистрілив один раз у повітря.

Поранений кулеметник підтвердив, що отримав поранення випадково під час стрілянини і не має претензій до бійця.

Інші військовослужбовці, які були свідками інциденту, підтвердили, що командир хотів зняти нетверезих солдатів із варти, однак обвинувачений боєць йому погрожував.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суддя призначив обвинуваченому бійцю 11 років позбавлення волі та зобов'язав його сплатити 11 тис. грн витрат на експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше повідомлялось, що житель Львівської області ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

А у суді на Одещині розглянули справу військовослужбовця, який самовільно покинув місце служби. Він переховувався від командування понад місяць, але зрештою повернувся добровільно.