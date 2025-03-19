На Львовщине боец в состоянии алкогольного опьянения стрелял в своего командира и ранил другого бойца, за что получил суровый приговор суда

Тюремный забор. Иллюстративное фото: Викимедиа

На Львовщине Старосамборский районный суд вынес приговор военнослужащему, который совершил покушение на убийство командира части, где он проходил службу. Обвиняемый восемь раз выстрелил в сторону командира и ранил другого бойца.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ходе суда выяснилось, что во время конфликта с командиром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, боец открыл огонь из ручного пулемета. Хотя ни одна из восьми пуль не попала в командира, пулеметчик, который находился рядом, получил ранения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину только за тяжкое телесное повреждение в отношении пулеметчика. Он отрицал обвинения в покушении на убийство командира, утверждая, что открыл огонь в ответ на выстрелы командира.

Командир части во время судебного разбирательства сообщил, что обнаружил нетрезвость часовых и решил снять их со службы. Однако обвиняемый отказался сдать оружие и угрожал ему им. Он утверждает, что солдат открыл огонь первым, а он выстрелил один раз в воздух.

Раненый пулеметчик подтвердил, что получил ранение случайно во время стрельбы и не имеет претензий к бойцу.

Другие военнослужащие, которые были свидетелями инцидента, подтвердили, что командир хотел снять нетрезвых солдат со стражи, однако обвиняемый боец ему угрожал.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, судья назначил обвиняемому бойцу 11 лет лишения свободы и обязал его оплатить 11 тыс. грн расходов на экспертизы. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что житель Львовской области уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

А в суде Одесской области рассмотрели дело военнослужащего, который самовольно покинул место службы. Он скрывался от командования более месяца, но в конце концов вернулся добровольно.