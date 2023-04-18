П'яний водій на Львівщині збив неповнолітнього і втік з місця ДТП: як його покарав суд

Під час ДТП на Львівщині отримав травми неповнолітній водій мотоцикла. Фото: t.me/lvivoblprok

Суд визнав винним 44-річного жителя одного із сіл Львівщини у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіку призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі, а також його позбавлено права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Про це йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

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Подробиці

Прокурори в суді довели, що засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, їхав за кермом легкового автомобіля по вулиці одного із сіл Кам’янка-Бузького району.

"Чоловік виїхав на середину дороги та не надав переваги зустрічному мотоциклу, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів", — розповіли у прокуратурі.

Від удару автомобілем неповнолітній водій мотоцикла отримав відкритий перелом правої ноги.

"Після ДТП обвинувачений не надав жодної допомоги потерпілому, попри те що останній просив його викликати швидку допомогу, він одразу ж поїхав із місця події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня колишній військовий прокурор за кермом авто їздив Львовом у нетверезому стані та в'їхав у припарковане авто біля свого будинку. Коли ж на місце події викликали поліцію, винуватець втік і зачинився у своєму помешканні.

Також нещодавно на Львівщині внаслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль, загинув 56-річний водій однієї з вантажівок. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 квітня поблизу села Янгелівка Золочівського району на автодорозі "Київ-Чоп".