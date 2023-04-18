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Пьяный водитель на Львовщине сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП: как его наказал суд

18 апреля 2023 18:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Пьяный водитель на Львовщине сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП: как его наказал суд
Во время ДТП во Львовской области получил травмы несовершеннолетний водитель мотоцикла. Фото: t.me/lvivoblprok
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Суд признал виновным 44-летнего жителя одного из сел Львовщины в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры.

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Подробности

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем легкового автомобиля по улице одного из сел Каменка-Бугского района.

"Муж выехал на середину дороги и не предоставил преимущество встречному мотоциклу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", — рассказали в прокуратуре.

От удара автомобилем несовершеннолетний водитель мотоцикла получил открытый перелом правой ноги.

"После ДТП обвиняемый не оказал никакой помощи пострадавшему, несмотря на то, что последний просил его вызвать скорую помощь, он сразу же уехал с места происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля бывший военный прокурор за рулем авто ездил по Львову в нетрезвом состоянии и въехал в припаркованный автомобиль возле своего дома. Когда же на место происшествия вызвали полицию, виновник скрылся и закрылся в своем доме.

Также недавно на Львовщине в результате тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб 56-летний водитель одного из грузовиков. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля вблизи села Янгелевка Золочевского района на автодороге "Киев-Чоп".

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