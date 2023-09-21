Під час ранкової атаки по Львівщині на підприємстві були люди

Ракета на земле. Фото: Associated Press

Сьогодні, 21 вересня Росія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Дрогобичі на Львівщині. На момент атаки на підприємстві були люди.

Про це повідомив очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Читайте також:

Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає

О 6:25 ворог влучив в об’єкти промислової інфраструктури у місті Дрогобич. Пошкоджено значну частину будівель.

"На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає, хоча на момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники", — повідомив Степан Кулиняк.

Додамо, згідно з наданими даними, близько 06:25 на територію Дрогобича було завдано трьох ракетних ударів. Два удари були спрямовані на промислову споруду, внаслідок чого сталася пожежа у цеху. Було зруйновано триповерхову будівлю складу, і виник спалах площею близько 30 кв. м.

Нагадаємо, що 21 вересня Росія атакувала Україну ракетами, зокрема Рівне. Є прильоти, й в частині міста зникла електрика.

Крім того, у ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми повідомляли, що 21 вересня Київ зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.