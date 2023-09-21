Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во время утренней атаки по Львовщине на предприятии были люди arrow

Во время утренней атаки по Львовщине на предприятии были люди

21 сентября 2023 11:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во время утренней атаки по Львовщине на предприятии были люди
Ракета в небе. Фото: EPA/UPG
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 21 сентября, Россия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Дрогобыче на Львовщине. В момент атаки на предприятии были люди.

Об этом сообщил глава Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

Читайте также:

Информации о погибших или пострадавших пока нет

В 6:25 враг попал в объекты промышленной инфраструктуры в Дрогобыче. Повреждена значительная часть зданий.

"К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники", — сообщил Степан Кулиняк.

Добавим, согласно предоставленным данным, около 06:25 на территорию Дрогобыча были нанесены три ракетных удара. Два удара были направлены на промышленное сооружение, в результате чего произошел пожар в цехе. Было разрушено трехэтажное здание склада, и возникла вспышка площадью около 30 кв. м.

Напомним, что 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в том числе Ровно. Есть прилеты, и в части города пропало электричество.

Кроме того, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Подходящие службы работают на месте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз