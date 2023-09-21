Во время утренней атаки по Львовщине на предприятии были люди

Ракета в небе. Фото: EPA/UPG

Сегодня, 21 сентября, Россия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Дрогобыче на Львовщине. В момент атаки на предприятии были люди.

Об этом сообщил глава Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

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Информации о погибших или пострадавших пока нет

В 6:25 враг попал в объекты промышленной инфраструктуры в Дрогобыче. Повреждена значительная часть зданий.

"К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники", — сообщил Степан Кулиняк.

Добавим, согласно предоставленным данным, около 06:25 на территорию Дрогобыча были нанесены три ракетных удара. Два удара были направлены на промышленное сооружение, в результате чего произошел пожар в цехе. Было разрушено трехэтажное здание склада, и возникла вспышка площадью около 30 кв. м.

Напомним, что 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в том числе Ровно. Есть прилеты, и в части города пропало электричество.

Кроме того, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Подходящие службы работают на месте.