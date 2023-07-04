Під час сесії Львівської обласної ради 34 депутата отримали повістки

Депутати ЛОР в сесійній залі. Фото: ЛОР

Сьогодні, 4 липня, перед початком сесійного засідання на вулиці депутатам Львівської обласної ради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як з'ясувалось, після сесії 22 депутати не отримали повістки.

Про це повідомив заступник голови ЛОР Юрій Холод.

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34 депутата з 56 отримали повістки

У Львівській обласній раді є 56 депутатів-чоловіків. Повістки сьогодні отримали 34 з них, семеро присутніх свої картки для голосування мали з собою. Тому не реєструвалися, а відтак не забрали своїх документів від військоматів.

Ще пʼятеро чоловіків-депутатів сьогодні відсутні, тому їм також не змогли вручити повістку.

"Сьогодні всім депутатам Львіської обласної ради вручили повістки. І мені також. Маю зʼявитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців завтра, на 9 годину ранку. Звичайно, що буду. Вручення повісток відбувалося культурно. Ніхто нікого не ловив. Про плани військові повідомили мене завчасу, я попросив працівників апарату виділити їм стіл у холі ради, відтак повістки видавали при реєстрації депутатів, зранку, перед сесією", — йдеться у повідомленні.

Скрін з допису Юрія Холода

Додамо, що 13 депутатів Львівської обласної ради служать від початку повномасштабного вторгнення.

До слова, у зв’язку з тривалою повномасштабною війною проти України — Указом Президента України №254/2023 продовження строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації — до 18 серпня 2023 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові перед початком сесійного засідання на вулиці депутатам Львівської обласної ради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також, ми писали скільки українських чоловіків добровільно приходять до ТЦК.

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