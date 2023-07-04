Во время сессии Львовского областного совета 34 депутата получили повестки

Депутаты ЛОР в сессионном зале. Фото: ЛОР

Сегодня, 4 июля, перед началом сессионного заседания на улице депутатам Львовского областного совета вручили повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как выяснилось, после сессии 22 депутата не получили повестки.

Об этом сообщил заместитель председателя ЛОР Юрий Холод.

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34 депутата из 56 получили повестки

Во Львовском областном совете есть 56 депутатов-мужчин. Повестки сегодня получили 34 из них, семеро присутствовавших свои карточки для голосования имели с собой. Поэтому не регистрировались, а потому не забрали своих документов от военкомов.

Еще пятеро мужчин-депутатов сегодня отсутствуют, поэтому им тоже не смогли вручить повестку.

"Сегодня всем депутатам Львовского областного совета вручили повестки. И мне тоже. Должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнослужащих завтра, на 9 часов утра. Конечно, что буду. Вручение повесток происходило культурно. Никто никого не ловил. О планах военные сообщили" меня заранее, я попросил работников аппарата выделить им стол в холле совета, следовательно, повестки выдавали при регистрации депутатов, утром, перед сессией", — говорится в сообщении.

Скрин из сообщения Юрия Холода

Добавим, что 13 депутатов Львовского областного совета служат с самого начала полномасштабного вторжения.

К слову, в связи с продолжающейся полномасштабной войной против Украины — Указом Президента Украины №254/2023 продление срока действия военного положения в Украине и общей мобилизации — до 18 августа 2023 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове перед началом сессионного заседания по улице депутатам Львовского областного совета вручили повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также мы писали сколько украинских мужчин добровольно приходят в ТЦК.

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