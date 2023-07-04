Во время сессии Львовского областного совета 34 депутата получили повестки
Сегодня, 4 июля, перед началом сессионного заседания на улице депутатам Львовского областного совета вручили повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как выяснилось, после сессии 22 депутата не получили повестки.
Об этом сообщил заместитель председателя ЛОР Юрий Холод.
34 депутата из 56 получили повестки
Во Львовском областном совете есть 56 депутатов-мужчин. Повестки сегодня получили 34 из них, семеро присутствовавших свои карточки для голосования имели с собой. Поэтому не регистрировались, а потому не забрали своих документов от военкомов.
Еще пятеро мужчин-депутатов сегодня отсутствуют, поэтому им тоже не смогли вручить повестку.
"Сегодня всем депутатам Львовского областного совета вручили повестки. И мне тоже. Должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнослужащих завтра, на 9 часов утра. Конечно, что буду. Вручение повесток происходило культурно. Никто никого не ловил. О планах военные сообщили" меня заранее, я попросил работников аппарата выделить им стол в холле совета, следовательно, повестки выдавали при регистрации депутатов, утром, перед сессией", — говорится в сообщении.
Добавим, что 13 депутатов Львовского областного совета служат с самого начала полномасштабного вторжения.
К слову, в связи с продолжающейся полномасштабной войной против Украины — Указом Президента Украины №254/2023 продление срока действия военного положения в Украине и общей мобилизации — до 18 августа 2023 года.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове перед началом сессионного заседания по улице депутатам Львовского областного совета вручили повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Также мы писали сколько украинских мужчин добровольно приходят в ТЦК.
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