Під Львовом автобус врізався у вантажівку — фото

Автобус після зіткнення. Фото: Нацполіція

Неподалік Львова сталася аварія за участю вантажівки та маршрутного автобуса. У результаті зіткнення постраждали вісім пасажирів, серед них — 14-річний хлопець.

Про це повідомляє Національна поліція Львівщини.

Реклама

Читайте також:

На Львівщини сталася ДТП з постраждалими

Сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15 на автодорозі "Східний під'їзд до міста Львова" неподалік села Гамаліївка сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією поліції, вантажівка Volvo під керуванням 60-річного жителя Житомира зіштовхнулася з автобусом БАЗ, який виконував рейс міжміського значення. За кермом маршрутки перебував 53-річний мешканець Золочівського району.

У результаті аварії постраждали вісім пасажирів автобуса, серед них — 14-річний хлопець. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Місце аварії. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Львівщини священник скоїв ДТП, однак не поніс покарання.

А також ми писали, що у Чернігові поліцейський на смерть збив військового на пішохідному переході.