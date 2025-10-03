Видео
Главная Львов Под Львовом автобус столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие

Под Львовом автобус столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 19:01
Под Львовом автобус врезался в грузовик — фото
Автобус после столкновения. Фото: Нацполиция

Неподалеку от Львова произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров, среди них — 14-летний парень.

Об этом сообщает Национальная полиция Львовщины.

Читайте также:

На Львовщине произошло ДТП с пострадавшими

Сегодня, 3 октября, около 15:15 на автодороге "Восточный подъезд к городу Львова" возле села Гамалеевка произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика.

Автобус зіштовхнувся з вантажівкою на Львівщині
Место ДТП. Фото: Нацполиция

По предварительной информации полиции, грузовик Volvo под управлением 60-летнего жителя Житомира столкнулась с автобусом БАЗ, который выполнял рейс междугороднего значения. За рулем маршрутки находился 53-летний житель Золочевского района.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров автобуса, среди них — 14-летний парень. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

ДТП на Львівщині
Место аварии. Фото: Нацполиция

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Львовщине священник совершил ДТП, однако не понес наказания.

А также мы писали, что в Чернигове полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
