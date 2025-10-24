Відео
Головна Львів Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія шпигував для Росії

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія шпигував для Росії

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:47
Оновлено: 12:54
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія звинувачений у держзраді
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця Андрія Парубія виявився причетним до передачі російській стороні інформації про об’єкти Сил оборони України. За словами прокурора, під час слідчих дій було досліджено телефон підозрюваного, у якому правоохоронці виявили докази його співпраці з куратором з боку країни-агресора.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Читайте також:

В підозрюваного у вбивстві Парубія знайшли докази співпраці з ФСБ 

У пристрої знайшли фото військових об’єктів, зокрема розташування підрозділів Збройних сил України та ешелонів із паливом, які він надсилав своїм контактам.

"Ми не кажемо про те, що це ризик, ми кажемо про те, що це встановлений факт. І саме тому йому інкриміновано 111 (статтю ККУ — Ред.) по-дальшому, після того, як ми оглянули телефони. Тобто, чого не було 111 на початковому етапі після затримання Сенка? Бо на той час ще не був оглянений телефон, і ми не могли стверджувати з приводу того, що є підозра, що він здійснив державну зраду. Але надалі, я не знаю, через три дні після затримання, ми йому оголосили додаткову підозру в плані інкриміновання 111. Це вже тоді, коли було нам відомо про ті факти, бо був оглянений телефон", — повідомив прокурор. 

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, почалося чергове судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Відтак суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 22 грудня 2025 року. 

Додамо, що інформацію про співпрацю підозрюваного із російськими спецслужбами оприлюднили в СБУ ще на початку жовтня. 

 

вбивство Львів шпигунство Росія Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
