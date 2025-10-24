Видео
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия шпионил для России

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия шпионил для России

Дата публикации 24 октября 2025 12:47
обновлено: 12:54
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия обвинен в госизмене
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Фото: Новости.LIVE

Подозреваемый в убийстве военнослужащего Андрея Парубия оказался причастным к передаче российской стороне информации об объектах Сил обороны Украины. По словам прокурора, во время следственных действий был исследован телефон подозреваемого, в котором правоохранители обнаружили доказательства его сотрудничества с куратором со стороны страны-агрессора.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

У устройства нашли фото военных объектов, в частности расположение подразделений Вооруженных сил Украины и эшелонов с топливом, которые он посылал своим контактам.

"Мы не говорим о том, что это риск, мы говорим о том, что это установленный факт. И именно поэтому ему инкриминируется 111 (статья УКУ — Ред.) в дальнейшем, после того, как мы осмотрели телефоны. То есть, чего не было 111 на начальном этапе после задержания Сенко? Потому что в то время еще не был осмотрен телефон, и мы не могли утверждать по поводу того, что есть подозрение, что он совершил государственную измену. Но в дальнейшем, я не знаю, через три дня после задержания, мы ему объявили дополнительное подозрение в плане инкриминирования 111. Это уже тогда, когда было нам известно о тех фактах, потому что был осмотрен телефон", — сообщил прокурор.

Напомним, сегодня, 25 октября, началось очередное судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Поэтому суд принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей до 22 декабря 2025 года.

Добавим, что информацию о сотрудничестве подозреваемого с российскими спецслужбами обнародовали в СБУ еще в начале октября.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
