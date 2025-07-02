На Львівщині суд оштрафував підполковника за то що він не штрафував підлеглих за пияцтво

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові Франківський районний суд покарав підполковника ЗСУ за недбале ставлення до своїх обов'язків. Він спускав з рук пияцтво своїх підлеглих.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, протягом значного періоду десять підлеглих підполковника перебували на службі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Попри те, що вони були направлені на медичний огляд, до адміністративної відповідальності їх не притягнули, хоча зазвичай за таке порушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення премії.

Підполковник був звинувачений в тому, що не забезпечив належного дисциплінарного та адміністративного впливу на своїх підлеглих.

Він не визнав свою провину, пояснивши суду, що не міг скласти протоколи про адміністративні правопорушення, оскільки не був поінформований про результати медичних оглядів, оскільки його підлеглі не повідомили йому про них.

Рішення суду

Суд погодився з аргументами прокуратури, зазначивши, що суть правопорушення полягає не лише у формальному невжитті заходів щодо складання протоколів, а й у тривалому пасивному невиконанні підполковником своїх обов'язків щодо належного контролю за підлеглим персоналом.

Вирок суду передбачає для підполковника штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що у Львові судили чоловіка, який двічі здійснив підпал автомобілів. Один з транспортних засобів належав військовослужбовиці.

Також ми інформували, що на Буковині чоловік підірвав гранату на подвір’ї знайомого. Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину та щиро розкаявся.