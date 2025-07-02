На Львовщине суд оштрафовал подполковника за то что он не штрафовал подчиненных за пьянство

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове Франковский районный суд наказал подполковника ВСУ за халатное отношение к своим обязанностям. Он спускал с рук пьянство своих подчиненных.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, в течение значительного периода десять подчиненных подполковника находились на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на то, что они были направлены на медицинское освидетельствование, к административной ответственности их не привлекли, хотя обычно за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение премии.

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Подполковник был обвинен в том, что не обеспечил надлежащего дисциплинарного и административного воздействия на своих подчиненных.

Он не признал свою вину, объяснив суду, что не мог составить протоколы об административных правонарушениях, поскольку не был проинформирован о результатах медицинских осмотров, поскольку его подчиненные не сообщили ему о них.

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Решение суда

Суд согласился с аргументами прокуратуры, отметив, что суть правонарушения заключается не только в формальном непринятии мер по составлению протоколов, но и в длительном пассивном невыполнении подполковником своих обязанностей по надлежащему контролю за подчиненным персоналом.

Приговор суда предусматривает для подполковника штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что во Львове судили мужчину, который дважды совершил поджог автомобилей. Одно из транспортных средств принадлежало военнослужащей.

Также мы информировали, что на Буковине мужчина взорвал гранату во дворе знакомого. Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину и искренне раскаялся.