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Підполковник видав премію п’яному офіцеру — як його покарав суд

6 грудня 2024 21:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині судили підполковника, яких нарахував премію п'яному офіцеру
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині підполковник однієї з військових частин недбало ставився до виконання своїх службових обов’язків Він допустив нарахування премії нетверезому підлеглому.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався у червні 2023 року, коли старший лейтенант з’явився на службу у стані алкогольного сп’яніння.

Підполковник був обізнаний про цей факт, але не притягнув офіцера до дисциплінарної відповідальності, а згодом останньому ще й безпідставно нарахували 17 тисяч гривень премії.

На суді командир заявив, що через завантаженість не зміг належно відреагувати на порушення. З обвинуваченням він також не погодився.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав підполковника винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував на 17 тисяч гривень. Постанову суду ще можна оскаржити.

А суд Рівненської області виніс вирок командиру, який не належним чином виконував свої обов'язки. Його звинуватили в тому, що 29 підлеглих військового самовільно залишили військову частину. 

Також ми писали, що у Львівській області судили працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він застосував силу до військовозобов'язаного

суд премія гроші Львівська область військові судові рішення

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