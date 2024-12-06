Во Львовской области судили подполковника, которых насчитал премию пьяному офицеру

Молоток судьи. Фото: Pexels

Во Львовской области подполковник одной из воинских частей небрежно относился к исполнению своих служебных обязанностей. Он допустил начисление премии нетрезвому подчиненному.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда сказано, что инцидент произошел в июне 2023 года, когда старший лейтенант явился на службу в состоянии алкогольного опьянения.

Подполковник был осведомлен об этом факте, но не привлек офицера к дисциплинарной ответственности, а впоследствии последнему еще и безосновательно насчитали 17 тысяч гривен премии.

На суде командир заявил, что из-за загруженности не смог надлежащим образом отреагировать на нарушения. С обвинением он также не согласился.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал подполковника виновным в халатном отношении к военной службе и оштрафовал на 17 тысяч гривен. Постановление суда еще можно обжаловать.

А суд Ровенской области вынес приговор командиру, который не должным образом исполнял свои обязанности.

Также мы писали, что во Львовской области судили работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он применил силу к военнообязанному.