Підприємство у Львові заплатить великий штраф: деталі рішення суду

Деталі рішення Червоноградської окружної прокуратури Фото: advokatpost

Червоноградські прокурори через суд зобов’язали бізнес сплатити заборгованість по орендній платі. Приватне підприємство має віддати майже 1 млн грн.

Про це пише Львівська обласна прокуратура.

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Між міською радою та підприємством було укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,4 га. Вона знаходиться неподалік від центру Червонограда. На ній орендатор здійснював господарську діяльність з обслуговування платної автостоянки.

Суб’єкт господарювання порушив умови договору, систематично не сплачував орендну плату за користування земельною ділянкою. Унаслідок його дій до місцевого бюджету не надійшла значна сума коштів.

Тож суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов в повному обсязі.

Минула справа суду в Львівській області

На Стрийщині 2 жовтня був задоволений подібний позов. Прокуратура зобов’язала фермера повернути землю у розпорядження громади, а також сплатити заборгованість за користування.

Йшлося про землю сільськогосподарського призначення площею понад чотири га. Вона знаходяться за межами населеного пункту Моршинської територіальної громади Львівської області.

Встановлено, що фермерське господарство порушило умови договору і систематично не сплачувало орендну плату.

Прокуратура стала на захист громади та звернулась до суду з позовом. Той задовольнив позов в повному обсязі.

Нагадаємо, що також на Львівщині суд виніс вирок старості села, який побив пенсіонерку. Після дослідження матеріалів його виправдали.