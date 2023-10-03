Предприятие во Львове заплатит крупный штраф: детали решения суда

Детали решения Червоноградской окружной прокуратуры Фото: advokatpost

Червоноградские прокуроры через суд обязали бизнес оплатить задолженность по арендной плате. Частное предприятие должно отдать около 1 млн грн.

Об этом пишет Львовская областная прокуратура.

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Между городским советом и предприятием был заключен договор аренды земельного участка площадью 0,4 га. Он находится недалеко от центра Червонограда. На нем арендатор осуществлял хозяйственную деятельность по обслуживанию платной автостоянки.

Предприятие нарушило условия договора, систематически не платило арендную плату за пользование земельным участком. В результате его действий в местный бюджет не поступила значительная сумма средств.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Прошлое дело суда во Львовской области

В Стрыйщине 2 октября был удовлетворен подобный иск. Прокуратура обязала фермера вернуть землю в распоряжение общины, а также заплатить задолженность за пользование.

Речь шла о земле сельскохозяйственного назначения площадью более четырех га. Она находятся за пределами населенного пункта Моршинской территориальной громады Львовской области.

Установлено, что фермерское хозяйство нарушило условия договора и систематически не платило арендную плату.

Прокуратура встала на защиту общины и обратилась в суд с иском. Он удовлетворил иск в полном объеме.

Напомним, что также во Львовской области суд вынес приговор старости села, избившего пенсионерку. После исследования материалов его оправдали.