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На Львівщині суд виніс вирок старості села, який побив пенсіонерку

2 жовтня 2023 17:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині суд виніс вирок старості села, який побив пенсіонерку
Суддівський молоток: Фото: ua.depositphotos.com
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівьській обасті Сколівський районний суд виніс вирок старості Козівської сільради, якого обвинувачували у побитті пенсіонерки. Після дослідження матеріалів суд виправдав старосту села. 

Про це пише ZAXID.NET.

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Бив палецею та обзивав 

За вироком суду, який винесли у вересні 2023 року стало відомо староста села начебто спричинив 73-річній пенсіонерці тілесні ушкодження: переломи пальців, перелом променевої кістки, синці та садна на голові, руках, грудях, стегні та гомілці. 

"27 серпня 2021 року проходив повз село Криве та побачив на стадіоні прив’язану корову. Він взяв її за ланцюг та повів через шкільне подвір’я на центральну дорогу. У цей час біля школи зявилась власниця корови, яка покликала тварину до себе і корова пішла до неї. Обвинувачений заявляє, що не бив пенсіонерку, а вона сама впала на плиту біля школи", — йдеться у повідомленні. 

Натомість потерпліа у суді стверджувала, що строста обзивав її та бив дерев’яною палицею. Після цього жінка прийшла у магазин та попросила продавця її сховати, заявивши, що її побив староста села. Вона також подзвонила у поліцію та згодом була госпіталізована у лікарню.

Суд випрадав старосту села

Після дослідження матеріалів справи суд виправдав старосту села та як у пред’явленому обвинуваченні  недоведено, що в його діянні є склад кримінального правопорушення. На вирок суду ще може бути подана апеляція. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівському апеляційному суді призначили п'ять років ув'язнення та 68 тисяч гривень штрафу депутату Рудківської міськради Самбірського району Михайлу Міхняку. Він під виглядом благодійників ГО "Корпус сприяння армії" займався перевезенням віськовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Також, ми писали, що на Львівщині затримали офіцерку, яка мала зняти двох чоловіків з військового обліку. За свої "старання" жінка мала отримати 17 тисяч доларів. 

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