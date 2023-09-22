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Хотіла 17 тисяч доларів хабаря: на Львівщині затримали офіцерку

22 вересня 2023 12:51
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Марта Байдака
Журналіст
Офіцерку з Львівщини затримали на хабарі: подробиці
Руки жінки в наручниках: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині затримали офіцерку, яка мала зняти двох чоловіків з військового обліку. За свої "старання" жінка мала отримати 17 тисяч доларів. 

Про це інформує пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

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Жінку затримали на хабарі, щойно вона вийшла на роботу з лікарняного

З попередньою інформацією, йдеться про відділ ТЦК у Пустомитах. Затриманій офіцерці  — 36 років. Вона — співробітниця відділення рекрутингу, має звання лейтенанта. Жінку затримали на хабарі, щойно вона вийшла на роботу з лікарняного. 

Напередодні про затримання співробітниці одного з районних ТЦК за підозрою в отриманні неправомірної вигоди повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Там запевнили, що сприятимуть розслідуванню, а корупціонерів звільнятимуть.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники СБУ затримали інспекторів митного посту "Смільниця" під час отримання хабаря. Посадовців  затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей — 200 доларів США та 3 000 тисяч гривень. 

Також, ми писали, що Верховний Суд підтвердив  вирок ВАКС у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна для екскерівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя. 

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