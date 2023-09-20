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Депутата Львівської обласної ради засудили на п'ять років тюрми

20 вересня 2023 13:09
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Марта Байдака
Журналіст
Депутата Львівської обласної ради засудили на п'ять років тюрми
Депутат ЛОР Михайло Дзюдзь. Фото: ЦПК
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 20 вересня Верховний Суд підтвердив вирок ВАКС у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна для екскерівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя. 

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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Щомісячно вимагав хабар

Ексначальник Західного міжрегіонального управління Мін'юсту вимагав і щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду. 

Михайла Дзюдзя взяли на хабарі в 1000 доларів в його останній робочий день. НАБУ встановило, що він вимагав та щомісячно отримував хабарі від підпорядкованих йому керівників тюрем.

Окрім того, що вже після викриття на хабарі Дзюдзя включили у виборчий список Європейської Солідарності на виборах до Львівської облради.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області Миколаївський районний суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку та не прийшов у військкомат. Суд призначив йому покарання — три роки тюрми.

Також ми писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

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